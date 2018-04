Politie pakt man met epilepsie hard aan

In de Verenigde Staten is zware kritiek gekomen op de gewelddadige arrestatie van een zieke man. Hulpdiensten kwamen ter plaatse omdat de man een epileptische beroerte kreeg, maar wanneer hij hen aanviel, snelde de politie te hulp. Op de beelden is te zien hoe de agenten de man herhaaldelijk slaan en schoppen, hoewel hij al op de grond ligt. De politie is een intern onderzoek gestart.

Het incident deed zich voor in Fort Worth (Texas). Eerder werden al beelden verspreid door de actiegroep Next Generation Action Network om het politiegeweld aan te klagen.

(Lees verder onder video)

Bodycambeelden

De politie verspreidt nu zelf bodycambeelden van tijdens de interventie, om een genuanceerder beeld te tonen. Op de beelden is inderdaad te zien dat de agenten gewelddadig te werk gaan, maar ook dat de verwarmde man zich blijft verzetten en dat de agenten hem proberen te kalmeren. Uiteindelijk waren vijf agenten nodig om de man onder controle te krijgen.

"Medische noodtoestand"

Volgens de advocaten van Stephen Curry, de man die gearresteerd werd, krijgt hun cliënt vaker zo'n epileptische aanvallen en is dat de reden van zijn agressief gedrag. Hij kreeg tijdens de arrestatie zelf meerdere aanvallen, zeggen de advocaten. “Het is triest dat politie niet meer geduld of begrip heeft in een medische noodtoestand zoals deze”, klinkt het.

De politie zegt dat Curry er dronken uitzag en zich zwaar verzette tegen de arrestatie. “Er is geen enkel bewijs dat onze cliënt dronken was of onder invloed van drugs”, zeggen zijn advocaten. “En zelfs als dat zo was, betekent dat niet dat hij zijn burgerrechten kwijt is.”

Strafblad

Het is niet de eerste keer dat Curry in contact kwam met de politie. De 35-jarige man moest eerder al een gevangenisstraf uitzitten.