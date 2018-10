Poetin: "Skripal is stuk uitschot"

De Russische president Vladimir Poetin heeft de in Groot-Brittannië vergiftigde Russische dubbelspion Sergej Skripal omschreven als een "stuk uitschot" en een "landverrader". Nog volgens Poetin werkte Skripal vanuit Groot-Brittannië samen met westerse inlichtingendiensten.

"Die Skripal is gewoon een spion die zijn land heeft verraden", zei Poetin tijdens een conferentie over energie in Moskou. "Hij werd opgepakt en gestraft, zat vijf jaar in de gevangenis. We hebben hem vrijgelaten en hij is naar Groot-Brittannië vertrokken en bleef samenwerken met inlichtingendiensten, en hen adviseren."

Poetin meent ook dat er een hele mediacampagne werd opgezet rond de man. "Stel je voor dat iemand je land verraadt", zei Poetin. "Wat denk je over hem? Hij is een stuk uitschot, en dat is het zowat."

Wat gebeurde er?

Skripal en zijn dochter Joelia werden begin maart in het Britse Salisbury vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Volgens Londen zat de Russische inlichtingendienst achter die vergiftiging, en er is een Europees aanhoudingsmandaat tegen de twee Russen die ervan worden verdacht de Skripals te hebben vergiftigd. Moskou van zijn kant ontkent hier iets mee te maken te hebben.