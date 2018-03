Paus wast voeten van gevangenen

Aan het begin van de paasvieringen heeft paus Franciscus gisteren de voeten van twaalf gedetineerden gewassen. De paus reed voor het ritueel op Witte Donderdag naar de Romeinse gevangenis Regina Coeli, waar hij door vele kijklustigen werd ontvangen. De voorbije jaren waren in de Goede Week maffiosi, gehandicapten en vluchtelingen aan de beurt.

De twaalf mannen, waarvan Franciscus de voeten waste, waren onder andere afkomstig uit Italië, de Filipijnen, Marokko, Nigeria en Sierra Leone. Het waren niet alleen katholieken, maar ook moslims en een boeddhist.

"Ik ben een zondaar net als jullie", zei Franciscus tijdens het avondmaal, dat volgens het Vaticaan in strikte privésfeer plaatsvond. "Wij voelen dat hij ons in zijn hart draagt", zei een gevangene over de paus. Voor de voetwassing had de 81-jarige kerkvorst zieke gedetineerden in de gevangenis bezocht.

Laatste Avondmaal

De voorgangers van Franciscus wasten op Witte Donderdag traditioneel de voeten van geestelijken. Het ritueel moet het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn apostelen herdenken.

Sinds het begin van zijn pontificaat heeft paus Franciscus beslist de viering buiten het Vaticaan te decentraliseren: in 2013 in een jeugdgevangenis, het volgende jaar in een centrum voor zieken en gehandicapten, in 2015 opnieuw in een gevangenis en in 2016 in een opvangcentrum voor vluchtelingen.

Goede Vrijdag

Vandaag worden de paasvieringen voortgezet met de liturgie van Goede Vrijdag in het Vaticaan en de Kruiswegprocessie aan het Collosseum in Rome. Bij de plechtigheden gelden omwille van het terreurgevaar strenge veiligheidsmaatregelen.