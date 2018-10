Paus vergelijkt abortus met inhuren moordenaar

Paus Franciscus heeft in zijn homilie tijdens zijn traditionele audiëntie op het Sint-Pietersplein in Rome abortus vergeleken met het beroep doen op een huurmoordenaar.

"Een zwangerschap beëindigen, dat is zoals iemand elimineren. Is het gerechtvaardigd een menselijk lichaam te elimineren om een probleem op te lossen", vroeg de Argentijnse kerkleider aan de gelovigen op het plein. "Is het gerechtvaardigd beroep te doen op een huurmoordenaar om een probleem op te lossen?", voegde Franciscus er aan toe.

"Zich ontdoen van een menselijk wezen, dat is zoals beroep doen op een huurmoordenaar om een probleem op te lossen". De paus haalde uit naar de "depreciatie van het menselijk leven", door oorlogen, exploitatie van de mens en uitsluiting.

Aan deze lijst voegde hij dan abortus toe. "Hoe kan een daad die een onschuldig leven wegneemt therapeutisch, civiel of heel gewoon humaan zijn?"