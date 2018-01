Paus stopt nadat agent van paard valt

Paus Franciscus heeft bij zijn bezoek aan een stad in het noorden van Chile zijn pausmobiel doen stoppen omdat een agent te paard van zijn paard was gevallen. De paus stapte naar de man om te zien of alles wel in orde was.

Het paard schrok toen de pausmobiel voorbijreed. Het beest steigerde en de agent viel. De paus liet zijn voertuig meteen stoppen, stapte uit en liep op de man af. Een ambulance kwam ter plaatse en nam de agent mee naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of en hoe zwaar de man verwond is.

De paus zet zijn bezoek aan Zuid-Amerika verder, van Chile vliegt hij naar Peru.