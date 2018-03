Paus noemt prostituee bezoeken "crimineel"

Volgens Paus Franciscus is het bezoeken van een prostituee een misdaad tegen de mensheid. Dit was slechts één van de sterke uitspraken die de paus deed op een persconferentie in het Vaticaan. Prostitutie mag volgens hem niet gezien worden als het bedrijven van de liefde, maar als een marteling voor de vrouw.

Bij wijze van voorbereiding op een vergadering met de bisschoppen in het Vaticaan, hield Paus Franciscus een persconferentie voor een 300-tal jongeren. De jongeren mochten hem vragen stellen over verschillende thema’s en toen prostitutie ter sprake kwam, nam de geestelijke leider geen blad voor de mond. Hij vindt het naar eigen zeggen walgelijk hoe vrouwen gedwongen worden om bepaalde seksuele handelingen uit te voeren bij mannen en noemt prostitutie bijgevolg zelfs een misdaad.

"Feminisme heeft niets veranderd"

De paus vroeg in naam van de katholieke kerk de vergiffenis van vrouwen voor het wangedrag van katholieke mannen. Daarbij vertelde hij dat in Italië waarschijnlijk zo’n 90 procent van de bezoekers van prostituees katholieke mannen zijn. Hij voegde nog toe dat het feminisme er tot op heden niet in geslaagd is iets te veranderen aan prostitutie en de daaruit voortvloeiende mensenhandel. Vervolgens vroeg hij de aanwezige jongeren om te vechten tegen dit soort praktijken.