Paus: "God schiep je als homoseksueel"

Een slachtoffer van seksueel misbruik binnen de kerk heeft gezegd dat God hem als homoseksueel heeft gemaakt en dat zijn seksualiteit “niets uitmaakt.” Dat zegt de Chileense man aan persagentschap AP. Het Vaticaan zelf geeft geen commentaar.

Juan Carlos Cruz bracht in april drie dagen door met paus Franciscus op het Vaticaan. In die tijd sprak hij over zijn seksualiteit en het misbruik door een Chileense priester.

In een van hun gesprekken zou de paus tegen hem gezegd hebben dat “God van hem houdt zoals hij is, en dat God hem zo heeft gemaakt.”

Revolutionair

Als de paus dat effectief heeft gezegd zou dat een heuse ommekeer zijn, omdat de Kerk homoseksualiteit nog steeds als een stoornis ziet en niet in overeenstemming met Gods wet.

Het Vaticaan geeft geen commentaar op de uitspraken, omdat ze dat nooit doen over privégesprekken van de paus, klinkt het.

Seksschandaal

Cruz was een van de klokkenluiders die het seksschandaal binnen de Chileense kerk aan het licht brachten. In het totaal stapten 34 Chileense bisschoppen op door het schandaal.