Paus geeft zegen Urbi et Orbi

In Rome heeft paus Franciscus naar aanleiding van het paasfeest de zegen Urbi et Orbi gegeven, voor de stad en voor de wereld. In zijn paastoespraak vroeg hij aandacht voor de slachtoffers van de oorlog in Syrië.

“Moge op deze Paasdag het licht van de verrezen Christus de geest verlichten van alle politieke en militaire leiders. Zodat er snel een einde mag komen aan het bloedvergieten. Dat mensenrechten mogen gerespecteerd worden en dat maatregelen mogen genomen worden voor hulp die dringend is voor onze broeders en zusters, om het mogelijk te maken dat vluchtelingen weer kunnen terugkeren”, aldus de paus.