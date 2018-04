Paul Ryan neemt afscheid van politiek

Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is geen kandidaat meer bij de verkiezingen in november. Hij vertrekt in januari op het einde van zijn termijn. Volgens Amerikaanse media heeft zijn vertrek te maken met de frustrerende samenwerking met president Trump. Ryan zelf zegt dat hij meer tijd wil voor zijn gezin.

“Dit was één van de twee grootste voorrechten in mijn leven”, zegt Ryan. “De job biedt ongelooflijke mogelijkheden, maar de waarheid is: het neemt gemakkelijk bezit van je, en dat kan je niet laten gebeuren. Omdat er andere dingen zijn in het leven die je ook kunnen ontsnappen, je tijd als man en vader, het andere grote voorrecht in mijn leven.”

Trump

Ryan, die al sinds 1999 in het Huis zetelt en sinds 2015 ‘Speaker of the House’ is, zal het Congres dus na de verkiezingen van 2018 verlaten. De voorzitter slaagde er niet in om zijn partij te verenigen met het tumultueuze Trump-presidentschap op de achtergrond.

De door de Republikeinen voorgestelde hervorming van de gezondheidszorg is tot vandaag niet goedgekeurd en mislukte onderhandelingen zorgden voor een shutdown van de overheid. Ryan bepleitte wel de belastingverlaging van de Republikeinse partij, die vorig jaar door het parlement werd gejaagd en geldt als de enige grote legislatieve verwezenlijking van Trump.

"We staan aan jouw kant, Paul!"

"Parlementsvoorzitter Paul Ryan is echt een goed man. Hoewel hij zich niet herverkiesbaar stelt, laat hij op vlak van verwezenlijkingen toch een erfenis na die niemand in vraag kan stellen. We staan aan jouw kant, Paul", tweette president Trump nadat het nieuws bekend was geraakt.

Speaker Paul Ryan is a truly good man, and while he will not be seeking re-election, he will leave a legacy of achievement that nobody can question. We are with you Paul! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Exit als protest

De afgelopen maanden hebben al tientallen andere parlementsleden aangekondigd dat ze zich niet meer verkiesbaar zullen stellen. Sommigen van hen doen dat uit protest tegen president Trump.