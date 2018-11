Parlementslid veroorzaakt ophef met geel hesje

Een Franse politicus heeft heel wat ophef veroorzaakt door een geel hesje aan te trekken in het parlement. Hij protesteerde zo mee tegen de te hoge brandstofprijzen, maar dat werd hem niet in dank afgenomen. De voorzitter van het parlement vroeg hem meermaals om het hesje uit te trekken en het parlement te verlaten.

Volgens de regels van het parlement moeten leden neutrale kleding dragen en mogen ze hun mening niet uiten. Iets waar parlementslid Lassalle niet aan voldeed. “Dat zijn de regels, u zal de gevolgen moeten dragen”, zei de voorzitter.

De ‘Gillets jaunes’ of ‘gele hesjes’ protesteren al dagen tegen de volgens hen te hoge brandstofprijzen. Ze blokkeren wegen in Frankrijk, aan de Belgische grens en zelfs in Wallonië wordt er actie gevoerd.

