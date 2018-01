Parlement Catalonië eerste keer samen

Het Catalaanse parlement is voor het eerst samengekomen sinds de onafhankelijkheidsverklaring. Het nieuw verkozen parlement in Barcelona beperkte zich tot plichtplegingen. De samenstelling van de regering staat pas de komende weken op het programma. De vraag blijft of de separatisten Carles Puigdemont opnieuw naar voren zullen schuiven als minister-president.

De regionale kamer, waar de onafhankelijkheidsgezinden een meerderheid van 70 op 135 zitjes hebben behaald tijdens de verkiezingen van 21 december, houdt de eerste zitting zonder acht separatistische parlementsleden. Zij zitten ofwel in de cel of in Brussel.

“De separatisten hebben alleszins al een eerste succes binnengehaald”, vertelt VTM NIEUWS-journalist Boudewijn Van Spilbeeck vanuit Barcelona. Hun kandidaat is ook de nieuwe voorzitter van het Catalaanse parlement.

Opnieuw Puigdemont

Puigdemont en een aantal andere separatistische kopstukken mogen niet vervolgd worden, zegt parlementsvoorzitter Ernest Maragall (ERC). Puigdemont, die nog altijd in Brussel vertoeft, is opnieuw als regionaal minister-president naar voren geschoven.

“Hij gaat voorlopig afwachten”, zegt Boudewijn Van Spilbeeck. Als Puigdemont één voet op Spaanse bodem zet, dan wordt hij aangehouden. “Het nieuwe parlement zal proberen om de wet in spoedzitting te veranderen, zodat ze op hem kunnen stemmen en zodat hij vanop afstand zijn toespraak kan houden”, legt Van Spilbeeck uit.

Pro-Spaans

Puigdemont wil maar wat graag opnieuw minister-president worden, maar de pro-Spaanse partijen willen daar een stokje voor steken. “Die heren denken dat ze in een Republiek leven. Ze denken dat we onafhankelijk zijn en meneer Puigdemont denkt dat hij minister-presiddent is. Maar je kan niet overeenkomen in Brussel om de wetten te overtreden en hij kan niet aangesteld worden vanop afstand, via telepathie of via skype en niet via een hologram”, zegt Inés Arrimadas, voorzitter van de Burgerpartij.