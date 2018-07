Parijse studente op straat in gezicht geslagen

De video van een Parijse vrouw die op klaarlichte dag in het gezicht worden geslagen, zorgt voor heel wat ophef in Frankrijk. Marie (22) getuigt nu voor het eerst over de seksuele intimidatie: “Hoe meer we onze mond openen, hoe meer dit gedrag zal stoppen.”

Slag

Op camerabeelden van een café in het 19de arrondissement is te zien hoe Marie een man kruist die iets tegen haar zegt. ‘Vuile geluiden en gefluit’, blijkt later. Marie roept naar de man dat hij zijn mond moet houden, waarna zijn stoppen doorslaan: hij gooit een asbak haar richting uit, loopt op haar af en slaat in haar gezicht.

De mensen op het terras reageren meteen en stappen op de man af. Marie dient iets later klacht in, maar de man is nog steeds spoorloos. Zelf getuigt ze voor het eerst over het incident: “Ik zag meteen dat hij me wou slaan, maar ik wou met niet laten doen. Ik zei ‘nee’ en ging me zeker niet excuseren”, zegt ze.

Strafbaar

De uitbater van het café stelde zijn beelden ter beschikking van het onderzoek en die gaan nu viraal op internet. Frankrijk reageert verbolgen op het incident. Vele vrouwen zeggen dat dit soort incidenten herkenbaar zijn, de regering wil seksuele intimidatie nu strafbaar maken.