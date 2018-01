Parijs herdenkt aanslag Charlie Hebdo

In Parijs is de aanslag herdacht op het satirische blad Charlie Hebdo, vandaag exact drie jaar geleden. Ook voor de joodse supermarkt Hyper Casher werd een korte plechtigheid gehouden. De Franse president Emmanuel Macron legde een krans neer voor de slachtoffers.

De Franse president Emmanuel Macron en de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, legden deze ochtend een krans neer aan het vroegere redactiegebouw van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Daar drongen op 7 januari 2015 twee gewapende mannen de redactie binnen en openden er het vuur. Elf mensen lieten er het leven.

Vijf andere slachtoffers

Macron betuigde er zijn steun aan de nabestaanden en de leden van de redactie. Even verderop begroette de president ook de weduwe en de ouders van de agent die de aanslag probeerde te stoppen, maar in koelen bloede werd doodgeschoten. Diezelfde dag vermoordde een andere terrorist ook nog vier burgers in een joodse supermarkt. Ook bij hun dood werd stilgestaan.

De aanval op Charlie Hebdo was het begin van een golf van terreuraanslagen in Frankrijk, waarbij in totaal 240 mensen het leven lieten.

Lees meer: 3 jaar geleden aanslag op Charlie Hebdo