Op een roltrap in Mexico City zijn vrijdag vier vrouwen lichtgewond geraakt nadat één van hen gestruikeld was. Het incident gebeurde tijdens de spits in een overvol metrostation.

Op beelden is te zien hoe er paniek uitbreekt op de roltrap. Sommige mensen springen over de reling om te ontkomen. Uiteindelijk slaagt iemand erin om de roltrap te doen stoppen en kan iedereen hem rustig verlaten.