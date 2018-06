Palestijnen zetten nieuw wapen in tegen Israël: brandende vliegers

Enkele Palestijnse rebellen hebben nieuwe wapens ontwikkeld tegen het Israëlisch leger. Ze maken vliegers en hangen er brandende vodden aan. Die sturen ze dan over de grens tussen Gaza en Israël. Bij massaal protest zijn daar sinds maart zeker 120 Palestijnen omgekomen.

De tieners drenken de vodden in benzine en smeermiddel. Dat steken ze in brand voor ze de vliegers de lucht in sturen. Op sommige vliegers hangen foto’s van Palestijnen die gedood werden bij de demonstraties.

“Het begon als een spontane actie. Zo lang de Gazastrook bezet blijft, zullen we de vliegers blijven uitsturen”, zegt één van de Palestijnse tieners die de vliegers maken.

Natuurbrand

De brandende vliegers maakten voorlopig nog geen gewonden, maar er is wel al 910 hectare natuurgebied afgebrand. Daarom heeft de Israëlische minister van Huisvesting en Constructie, Yoev Galant, het leger de opdracht gegeven om de vliegers uit de lucht te schieten.

Bij protesten en confrontaties met Israëlische soldaten aan de grens tussen Gaza en Isräel zijn sinds maanden zeker 120 Palestijnen gedood door het Israëlische leger. Duizenden anderen raakten gewond.

