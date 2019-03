In de Gazastrook is een Palestijn vannacht om het leven gekomen tijdens protesten. De man, de 24-jarige Habib al-Masri, kreeg een kogel in de borst. Hij protesteerde samen met honderden andere Palestijnen, die met stenen gooiden en bommen afvuurden richting Israël. Eergisteren kwamen ook al twee Palestijnen om het leven, toen Israël het vuur opende op enkele Palestijnse betogers.