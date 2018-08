Pakistanen op straat tegen Wilders

Duizenden Pakistanen zijn op straat gekomen om te protesteren tegen de Nederlandse extreemrechtse politicus Geert Wilders (PVV). Die heeft een cartoonwedstrijd rond de profeet Mohammed uitgeschreven. Wie de beste tekening van de profeet maakt, krijgt een beloning van 10.000 dollar (ongeveer 8.500 euro). Heel wat moslims voelen zich beledigd.

De cartoon zorgt voor heel wat ophef. De islam verbiedt het namelijk om de profeet Mohammed af te beelden. Een radicale partij in Pakistan eist maatregelen tegen de wedstrijd. “De Nederlandse ambassadeur moet onmiddellijk uit het land gezet worden”, vindt Khadim Hussain van de Tehreek-E-Labbaik partij.

Zondag komt Wilders naar Antwerpen, naar de Vogelenmarkt aan het Theaterplein. Er is een analyse gemaakt over de dreiging. De politie herbekijkt die voortdurend en beslist dan of er extra agenten worden ingezet.