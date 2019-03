Pakistan verspreidt beelden van Indiase duikboot “die territoriale wateren wilde binnendringen”

De Pakistaanse marine heeft naar eigen zeggen een Indiase onderzeeër verhinderd de territoriale wateren binnen te dringen. Met het oog op het vredesinitiatief van de regering in Islamabad werd enkel een waarschuwing gegeven, klinkt het in een mededeling vandaag. Het incident zou gisteren al hebben plaatsgevonden.

De spanningen tussen beide kernmachten liep in de loop van vorige week weer op. De Indiase luchtmacht voerde toen voor de eerste keer sinds 1971 een aanval had uit op Pakistaans grondgebied. Daarop schoot Pakistan vorige woensdag naar eigen zeggen twee Indiase gevechtsvliegtuigen uit de lucht. Een Indiase piloot werd gevangengenomen. De piloot is vrijdag wel vrijgelaten.

Beide landen claimen Kasjmir in zijn volledigheid, maar controleren elk een deel.

India en Pakistan vochten al twee oorlogen uit om het gebied in de Himalaya.