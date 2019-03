Overlevenden cycloon Idai in Mozambique beginnen aan heropbouw

De overlevenden van cycloon Idai in Mozambique zijn begonnen aan de heropbouw. Vooral havenstad Beira, met zo'n 600.000 inwoners, is zwaar getroffen door de overstromingen van afgelopen week. De dodentol staat officieel op 293 en ook in buurland Zimbabwe zijn al meer dan honderd slachtoffers geteld.

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie gaat het om één van de grootste rampen die ooit ten zuiden van de evenaar zijn aangericht door een cycloon. De dodentol zal waarschijnlijk nog oplopen, omdat de prioriteit van de hulpverleners was om eerst mensen te redden in plaats van direct alle lijken te bergen.