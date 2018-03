Overlevende zwijgt symbolisch 6 minuten

Emma Gonzalez, een van de overlevenden van de schietpartij in een school in Parkland, heeft een erg emotionele speech gegeven tijdens de ‘March for Our Lives’. Ze zweeg zes minuten en twintig seconden, precies zolang als de schietpartij op haar school in Florida duurde.

Gonzalez is sinds de dodelijke schietpartij van 14 februari een symbool geworden voor het verzet tegen de wapenwet in de Verenigde Staten. Ze uitte drie dagen na de schietpartij op haar school al harde kritiek op de wapenwetgeving in haar land en het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump.

"17 vrienden werden van ons afgenomen"

Gisteren stond ze op het podium van de ‘March for Our Lives’, een mars tegen het wapengeweld. "In iets meer dan zes minuten werden zeventien van onze vrienden van ons afgenomen. Vijftien raakten gewond. En iedereen in onze gemeenschap – echt iedereen - werd voor altijd veranderd”, begon ze haar toespraak, waarna ze alle overleden slachtoffers bij naam noemde.

“Iedereen die erbij was, begrijpt wat ik wil zeggen. Iedereen die geraakt is door de koude greep van het schieten, begrijpt wat ik wil zeggen. Niemand kon geloven dat er in dat gebouw meer dan een dag lichamen lagen te wachten op identificatie. Niemand wist dat de mensen die vermist werden, al lang waren gestopt met ademen, lang voordat iemand van ons wist dat er code rood gegeven werd."

Minutenlange stilte

Daarna volgde een minutenlange stilte, zes minuten en twintig seconden om precies te zijn. Dat is exact de tijd die de schutter van Parkland, een negentienjarige ex-leerling van de school, nodig had om de school binnen te dringen en de studenten en leerkrachten neer te schieten.

