Overlevende Florida doet haar verhaal

In de VS heeft Maddie Wilford, een meisje dat op Valentijnsdag werd neergeschoten op school in Florida, voor het eerst met de pers gepraat. Ze kreeg drie kogels in de borst maar ze overleefde, dankzij het koelbloedige optreden van politiemensen en dokters.

Amper twaalf dagen geleden schoot Nikolas Cruz Maddie drie keer in de borst. Nu doet ze haar verhaal aan de pers en bedankt ze de hulpdiensten.

“Geweldige artsen”

“Ik wil gewoon zeggen dat ik zo dankbaar ben om hier te zijn", zegt Maddie tijdens een persconferentie. "Dat zou niet mogelijk zijn geweest zonder al die politieagenten en hulpverleners, die geweldige artsen en zeker ook alle liefde die mensen hebben gegeven.” Ook de vader van Maddie heeft de dokters bedankt.

Stukjes kogel

De artsen konden Maddie redden maar er waren verschillende operaties nodig. Nog altijd zitten er stukjes van de kogels in haar lichaam, maar de dokters geloven sterk dat Maddie volledig zal herstellen.