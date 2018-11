Ouders in ziekenhuis nadat ze Halloweensnoep met drugs eten

In de Amerikaanse staat Oregon zijn twee ouders naar het ziekenhuis gebracht nadat ze Halloweensnoep met een laagje methamfetamine, een verslavende drug, hadden gegeten. Het koppel had het snoep opgegeten nadat hun kinderen van deur tot deur waren geweest voor trick-or-treating.

Het koppel at een zakje Sour Patch Kids van het Halloweensnoep van hun kinderen en zei achteraf ook dat de verpakking nog gesloten was. De politie verklaarde achteraf dat er niemand anders melding maakte van drugs in het Halloweensnoep, maar riep wel op om verpakkingen te controleren.

Eerder incident

Eerder deze week raakte een kind in de Amerikaanse staat Ohio ook al ernstig ziek nadat hij Halloweensnoep at. Het jongetje van vijf testte achteraf positief op methamfetamine.

Methamfetamine, ook wel bekend als crystal meth, is een sterk verslavende drug die een sterke werking heeft op het centrale zenuwstelsel.