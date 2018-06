Opwarming aarde gaat veel sneller dan gedacht

Als we niet meteen verstrekkende maatregelen nemen, zal de temperatuur van de aarde tegen 2040 met 1,5 graden gestegen zijn. Dat staat in het nieuwe klimaatrapport van de Verenigde Naties en het is meteen hun krachtigste waarschuwing ooit. Ze roepen de landen op om het klimaat te laten primeren op hun economische belangen.

Nog nooit sprak de VN zo'n krachtige taal. Als we niet meteen serieus ingrijpen, dan zal de temperatuur op aarde binnen 22 jaar zeker 1,5 graad gestegen zijn. En dat heeft serieuze gevolgen.

“We zullen meer te maken krijgen met extremer weer: grotere hagelstenen, afwisselende periodes van veel regen en daarna langdurige droogte en het zeepeil zal stijgen”, zegt klimaatexperte Jill Peeters. “We wonen in een laaggelegen land dus we gaan waarschijnlijk baker natte voeten hebben.”

Foute reflex

Drie jaar geleden was er nochtans goed nieuws. Bijna 200 landen beloofden om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden. Maar in juni vorig jaar trok de Amerikaanse president Trump de Verenigde Staten terug uit het klimaatakkoord van Parijs.

Een van de grootste vervuilers trekt zich terug. Trump vindt de economie belangrijker. Maar dat is een totaal foute reflex, zegt de VN.

“Op dit moment berekent de VN welke verschillende scenario’s er zijn. Voor ons zijn dat er drie: minder energie gebruiken, levensstijl aanpassen door bijvoorbeeld minder vlees te eten en minder verspreid te gaan wonen. Ook moeten we kijken hoe we nieuwe technologieën kunnen inzetten.”

Om het probleem aan te pakken, moeten we onder andere veel meer gebruik maken van wind- en zonne-energie en meer bomen planten.