Twee babysitters in de VS zijn opgepakt en aangeklaagd omdat ze drie kinderen wiet hebben laten roken. De feiten zijn te zien in een video op Facebook, die massaal is gedeeld.

Daarop is te zien hoe een kleine jongen iets dat eruit ziet als een joint rookt. Ook andere kinderen steken het dampend voorwerp in hun mond, en de babysitter komt zelf ook in beeld.

De moeder reageert geschokt op de beelden. Haar kinderen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeren in goede gezondheid.