Opnieuw walvissen aangespoeld in Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland zijn opnieuw enkele walvissen aangespoeld. Zes van hen konden dit keer weer levend in de oceaan gezet worden. Tot die tijd hielden vrijwilligers de dieren koel met water. Achteraf stierven er wel nog twee walvissen omdat ze te verzwakt waren. Voor de rest van de walvissen is het nog afwachten tot ze in dieper water terechtkomen. Gisteren stierven er al 145 walvissen toen ze aanspoelde op een strand in Nieuw-Zeeland.

Bekijk ook:

Lees ook: 145 walvissen aangespoeld in Nieuw-Zeeland