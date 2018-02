Opnieuw tientallen kinderen slachtoffer in Ghouta

Bij nieuwe bombardementen van het Syrische leger op de rebellenenclave Oost-Ghouta, zijn minstens 24 burgers om het leven gekomen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten (SOHR).

De meeste bombardementen vonden plaats op de stad Kfar Batna. Luchtaanvallen van het Syrische leger hebben er aan 22 mensen het leven gekost, zo klinkt het. Daarnaast stierven nog eens twee burgers in de stad Jisrin.

Sinds het Syrische leger zondag begon met de aanvallen, zijn volgens het observatorium al 296 burgers om het leven gekomen, onder wie ook 71 kinderen en 42 vrouwen. Er wordt ook melding gemaakt van 1.400 gewonden.

Rusland, de belangrijkste bondgenoot van het Syrische regime, ontkent intussen dat het betrokken is bij de aanvallen op Oost-Ghouta. Amerikaanse diplomaten hadden gisteren nog verklaard dat Rusland daarvoor "verantwoordelijk" is. "Dat zijn ongegronde beschuldigingen", zegt Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. "Het is onduidelijk waarop ze gebaseerd zijn."

De VS eist ondertussen dat Rusland de bombardementen stopt en vraagt, net zoals de Verenigde Naties een staakt-het-vuren van een maand.