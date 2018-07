Opnieuw regen in Thailand: “Grot kan nu snel weer onderlopen"

Het is opnieuw beginnen regenen in de buurt van de grot in Thailand waar de voetballertjes vastzitten. “De grot kan nu in enkele uren tijd opnieuw onderlopen”, waarschuwt VTM NIEUWS-reporter Birgit Herteleer vanuit Thailand. “De reddingsactie wordt alleen maar moeilijker en gevaarlijker.”

Het ziet er niet goed uit voor de twaalf Thaise voetballers en hun coach die nu al zeker twee weken vastzitten in een grot in Thailand. De reddingsoperatie wordt namelijk nog moeilijker nu het opnieuw is beginnen regenen in de buurt van de grot.

“Als het in dit seizoen in Thailand begint te regenen, kan dat meteen heel hevig zijn”, legt onze VTM NIEUWS-reporter uit vanuit Thailand. “Dat is natuurlijk heel slecht nieuws voor de reddingswerkers, dat is net wat zij hoopten dat niet zou gebeuren.”

“Ze zijn al dagenlang bezig om de grot te proberen leegpompen. Als die opnieuw onderloopt – wat met deze regen makkelijk in een paar uren kan gebeuren – wordt de reddingsactie alleen maar moeilijker en gevaarlijker.”