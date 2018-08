Opnieuw protest tegen Roemeense regering

In Roemenië hebben opnieuw tienduizenden mensen betoogd tegen de regering van sociaaldemocraten. Veel Roemenen eisen het ontslag van de regering omdat die heel corrupt is. Vrijdagavond was een betoging al helemaal uit de hand gelopen, er vielen toen bijna vijfhonderd gewonden.

De sociaaldemocratische partij PSD is vanaf begin 2017 aan de macht, en krijgt sindsdien heel wat kritiek. De regering houdt, volgens de bevolking, de strijd tegen de corruptie tegen en ondergraaft het rechtssysteem. Met twintig miljoen mensen is Roemenië een van de armste en meest corrupte landen van de Europese Unie.