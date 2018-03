Op wie stemmen Italianen morgen?

Morgen gaan de Italianen naar de stembus. Maar op wie gaan ze stemmen? VTM NIEUWS-journalist Jelle Frencken trok de straten van Rome in.

"Al een aantal jaren ga ik niet stemmen, omdat ze te veel kletsen. Maar vandaag geef ik mijn stem uit aan Berlusconi", zegt Valentino Quarta. "Wat ze ook allemaal over hem zeggen: ik zeg het direct in de camera, zonder probleem, ik stem voor Berlusconi."

Proteststem

We spraken ook met Danilo Breschi, politicoloog aan een universiteit internationale studies in Rome. Hij verwacht dat veel Italianen een proteststem zullen uitbrengen.

"Uit de laatste opiniepeilingen van 2017 is gebleken dat er in Italië veel rancune is. Vooral bij de middenklasse. Als ze niet in absolute zin armer zijn geworden, dan wel in relatieve zin. Maar ze zijn vooral zeer gefrustreerd, op alle vlakken", zegt Breschi.

Europese gevolgen?

Vele partijen kwamen tijdens de campagne met anti-Europese standpunten, maar die zijn de laatste weken afgezwakt. "De laatste verklaringen van Lega Nord en andere partijen als Vijfsterrenbeweging zijn zeer softer en gematigder geweest tegenover Europa. Ze zijn eurosceptisch maar niet anti-Europa, zoals bij de brexit of Nigel Farage van UKIP."

Breschi vreest dan ook vooral een interne Italiaanse politieke impasse, met moeizame coalitiegesprekken.

Renzi

Gisterenavond hebben de belangrijkste kandidaten hun slottoespraak gehouden. Matteo Renzi, de leider van de regerende Democratische Partij, deed dat in Firenze. Voor een bomvolle zaal hamerde hij erop dat zijn partij Italië uit de crisis heeft gehaald.

En de massale instroom van migranten hebben ze goed aangepakt, zegt hij. “We zijn fier dat we honderdduizenden levens hebben kunnen redden. En dat we niet meedoen met de bangmakerij van de anderen”, zei Renzi.

Vijfsterrenbeweging

In Rome blaakte de leider van de Vijfsterrenbeweging van het vertrouwen. Hij gelooft dat hij een meerderheid kan halen om alleen een regering te vormen.

“De laatste weken heb ik gezien dat de Vijfsterrenbeweging zeker in het zuiden kan winnen. Ook in bepaalde regio's in het noorden. We kunnen een meerderheid halen om een regering te vormen”, zei Luigi Di Maio.