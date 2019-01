Veel wintersporters hebben al eens een ongeval gehad op de skipiste. Tientallen Belgen moeten elk jaar hun familiale verzekering aanspreken omdat ze tegen iemand aan geskied zijn en die persoon gewond is geraakt. Toch gelden er ook op de piste regels om ongevallen te vermijden. We lijsten ze even op.

Wees alert Houd de controle Blokkeer de piste niet Diegene onderaan de piste heeft voorrang