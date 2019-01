Wegens lawinegevaar wordt in Oostenrijk het hele skigebied van de Hochkar ontruimd. Het skigebied ligt circa 120 kilometer ten zuidwesten van Wenen en iedereen moet er in de loop van vandaag vertrekken, zo hebben de autoriteiten bevolen. In grote delen van het Alpenland is in het afgelopen weekend twee meter sneeuw gevallen. Zes mensen kwamen daarbij om het leven.