Ook Zuckerberg's gegevens gelekt

Ook de gegevens van Facebook-topman Mark Zuckerberg zijn gelekt. Dat heeft hij zelf verklaard tijdens de hoorzitting in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Gisteren werd Zuckerberg ondervraagd in de Senaat, vandaag wordt hij op de rooster gelegd door de Energie- en Handelscommissie. Het Californische parlementslid Anna Eshoo vroeg daarin of ook Zuckerbergs gegevens bij Cambridge Analytica zijn terechtgekomen. Dat bleek het geval te zijn, iets wat de topman nog nooit eerder verklaarde. Verdere vragen werden niet gesteld.

Datalek

De topman van Facebook ligt onder vuur nadat is gebleken dat marketingbedrijf Cambridge Analytica de gegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers heeft gebruikt. Daar werden kiezersprofielen mee opgesteld, die gebruikt werden in een poging om kiezers te beïnvloeden in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.