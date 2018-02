Ook in rest Europa is het bitterkoud

Ook in de rest van Europa is het bitterkoud. In de hogere skigebieden zakt de temperatuur tot -20 graden Celsius, ook in Duitsland en Polen vriest het dat het kraakt. En zelfs in Italië slaat de winter toe: in Rome ligt een dik pak sneeuw, en blijven scholen en toeristische attracties gesloten.

Het sneeuwt in Rome, en dat is al zes jaar geleden. Alle attracties zijn dicht, ook het Colosseum en het Forum Romanum. Vlaming Stijn Van Hoestenberge en zijn familie zouden vandaag terug naar huis vliegen maar dat lukt niet door de sneeuw. QUOTE

Tien centimeter sneeuw ligt er in Rome. In Vaticaanstad vinden ze die ongewone witte laag fantastisch. Priesters gooien er met sneeuwballen.

-22

En Moeder Natuur doet overal gek. In het Italiaanse Livigno bevriest het water in de lucht. Het is er op dit moment min 22 graden.

In Polen is het -15, afgelopen nacht zijn daar twee mensen doodgevroren. Ook de treinsporen vriezen bij deze temperaturen kapot.

In Frankrijk zakt het kwik in de hogere skigebieden tot -20. De skistations blijven voorlopig gewoon open. Maar ook aan de Côte d'Azur heeft het gesneeuwd. Al vinden ze dat daar voor één keer niet zo erg.