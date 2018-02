Ook op de skipistes drugscontroles

De Franse politie gaat strenger controleren op drugs in skigebieden. De agenten gaan niet alleen de bussen die aankomen grondig uitkammen, maar ze plannen ook controles op de pistes zelf. Dat blijkt nodig, want meer en meer skiërs gebruiken drugs. En dat kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Veel skiërs sluiten hun dag op de piste af aan de après-skibar. De Franse politie merkt dat de skiërs en snowboarders daar niet alleen graag een pintje drinken, maar dat ze ook steeds meer drugs gebruiken. In de Franse skigebieden spreken ze van een opvallende toename van het druggebruik bij wintersporters de laatste jaren.

Daarom voeren ze de controles op. “We hebben wat problemen gehad, zoals ook in andere steden en toeristische plaatsen”, aldus de politie van Val Thorens. “We hebben veel toeristen die met de bus komen en die drugs meenemen. We proberen ze te fouilleren als ze uit de bus stappen en doen alles wat we kunnen.”

Controles op de piste

Ook zijn er gerichte controles aan de grens en zelfs op de skipistes. De politie van Val Thorens geeft toe dat ze agenten de piste opstuurt om mensen te controleren, want skiën en drugs gaan echt niet samen.

“Er kunnen ongelukken gebeuren, op de weg, op de piste, maar ook gewoon al tijdens het wandelen. Het kan echt gevaarlijk zijn.” Zo zou je iets kunnen breken of een hersenschudding oplopen. “We treden op, maar alles hangt af van de hoeveelheid en de overlast die ze veroorzaken. We verbaliseren gebruikers of leggen celstraffen op. Het hangt van de omstandigheden af”, voegt de politie van Val Thorens toe.