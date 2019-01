Ook in Londen protest van gele hesjes

Het protest van de gele hesjes lijkt nu ook Het Kanaal te zijn overgewaaid. Tussen de 5.000 en 10.000 mensen protesteerden vandaag in Londen tegen de Britse regering. Ze eisen in verband met de brexit een einde aan de besparingsmaatregelen en nieuwe verkiezingen. Aan de oproep van de campagne ‘The People’s Assembly Against Austerity’ gaven ook politici en vakbonden uit alle delen van het land gevolg.

Ongeveer 200 mensen met gele hesjes sloten zich bij de protestbeweging in het Noord-Ierse Belfast aan. Ze demonstreren onder andere ook tegen de restrictieve abortuswetgeving in het Britse landsdeel. Het bezuinigingsbeleid en de brexit hebben volgens de organisatoren het land verdeeld. “Sinds de Tories de macht hebben overgenomen, is het aantal daklozen verdubbeld, zei Steve Turner van de vakbond Unite, die ook vicevoorzitter van de campagne is. De Nationale Gezondheidsdienst NHS, de zorgsector en het onderwijs worden door de ene na de andere crisis geteisterd. “We hebben hier met een regering te make, die compleet is vervreemd is van de dagelijkse zorgen van de bevolking”, klinkt het.

Franse vertegenwoordigers

Ook vertegenwoordigers van de gele hesjesbeweging in Frankrijk namen aan het protest deel. “Alle Europese landen moeten zich bij deze strijd tegen het bezuinigingsbeleid aansluiten”, zei een deelnemer uit Frankrijk aan het Britse persbureau PA.