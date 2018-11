Ook in Londen is het einde van de Groote Oorlog herdacht. Aan het Britse oorlogsmonument in Whitehall werden bloemenkransen neergelegd door prins William en prins Harry. De Queen volgde vanop het balkon.

Gisteravond was er al een indrukwekkend herdenkingsmoment in de Londense Royal Albert Hall. Ook daar was de koninklijke familie bij, en werd er samen gezongen. De laatste tonen waren voor een hoornblazer die de Last Post liet klinken, waarna een pakkende stilte volgde.