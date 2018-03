Ook kleindochter King heeft een droom

Tijdens de ‘March For Our Lives’ in Washington D.C. (Verenigde Staten) heeft de kleindochter van Martin Luther King een blijvende indruk nagelaten op de massa. De 9-jarige Yolanda Renee King gaf een toespraak waarin ze zich duidelijk liet inspireren door haar grootvader.

Nog maar 9 jaar oud is ze, de kleindochter van Martin Luther King, maar dat was er gisteren niet aan te merken. Tijdens de ‘March For Our Lives’ werd ze op het podium geleid door Jaclyn Corin, één van de overlevenden van de schietpartij in Parkland, en sprak ze moeiteloos honderdduizenden mensen toe. “Mijn naam is Yolanda Renee King, kleindochter van Martin Luther King en Coretta Scott King.” Meer dan dat was niet nodig om de massa mee te krijgen. Wat volgde was echter niet minder sterk. "Mijn grootvader had een droom. Dat zijn kinderen niet beoordeeld zouden worden op de kleur van hun huid, maar op de inhoud van hun karakter."

Wapenvrije wereld

Na de evidente binnenkomer richtte de kleine Yolanda zich op het onderwerp van de dag, de Amerikaanse wapenwetgeving. “Ik heb ook een droom. Dat genoeg, genoeg is. En dat dit een wapenvrije wereld zou moeten zijn. Punt.” Om af te sluiten vroeg kleindochter King de mensenmassa om meermaals enkele woorden te herhalen. "Verspreid het woord! Heb je het gehoord? Over de hele natie! Wij gaan een grootse generatie zijn."

Legendarisch voorbeeld

Yolanda’s grootvader, Martin Luther King, werd een historisch figuur in de strijd voor gelijke rechten van zwarten. Op 28 augustus 1963 gaf hij zijn legendarische toespraak, beginnend met de woorden “I have a dream”. Zijn kleindochter gebruikte 56 jaar later dus zijn woorden, weliswaar voor een ander doel.

Massale opkomst

De ‘March For Our Lives’ bracht volgens de autoriteiten naar schatting 800.000 mensen op de been, als we alleen naar Washington D.C. kijken. Ter vergelijking: Martin Luther King gaf zijn toespraak voor ‘slechts’ 250.000 aanhangers. Gisteren kwamen echter niet alleen in Washington D.C., maar over de hele wereld mensen op straat om de Amerikanen te steunen in hun strijd voor een strengere wapenwetgeving. Miljoenen mensen werden daarbij gemobiliseerd in meer dan 800 grote steden.