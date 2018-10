De situatie in Palu, op Sulawesi, gaat van kwaad naar erger. Zes dagen nadat de regio is verwoest door een aardbeving en tsunami, geraakt de grote noodhulp nog altijd niet in het getroffen gebied. VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers trok naar het grootste ziekenhuis van de stad. Er is geen elektriciteit, geen steriel materiaal en te weinig medicatie. De parking van het ziekenhuis doet dienst doet als lijkenhuis.