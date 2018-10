Onze man ziet de chaos in Palu: "Geen internationale hulp"

De verwoesting in Palu na de tsunami en daarop volgende aardverschuiving is compleet. Dat stelt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers ter plaatse vast. “In de baai waarrond Palu is opgebouwd, staat zo goed als niets meer recht.”

Robin Ramaekers sprak met verschillende slachtoffers, die veel hebben verloren. Na de tsunami volgde nog een grote aardverschuiving. “Het begon om 17.30 uur in de avond. Al het land begon van boven naar beneden te schuiven.. Mijn huis is neergestort, en mijn buren zijn onder het puin verdwenen. Vandaag hebben we ze niet gevonden”, vertelt Zulham Totojufri aan Ramaekers.

De inwoners van Palu vragen dan ook om hulp. “We hebben eten, drinkbaar water en medicijnen nodig”, zegt Totojufri. Ramaekers stelt ter plaatse wel vast dat de internationale hulp uitblijft. “De lokale hulpverlening draait op volle toeren. Maar wat totaal afwezig lijkt te zijn is de internationale hulp. Je ziet hier geen ICRS, geen UNHCR, geen Artsen zonder Grenzen en geen Oxfam International. En dat is op dit moment enigszins choquerend”, sluit Ramaekers af.