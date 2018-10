Onze man op Sulawesi: "Aantal slachtoffers kan nog erg oplopen"

“Het aantal slachtoffers kan nog erg hoog oplopen”, zegt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers vanop het Indonesische eiland Sulawesi dat zwaar werd getroffen door een aardbeving en tsunami.

Op het eiland is een strook van zo’n 300 kilometer lang enorm zwaar getroffen. Officieel zijn nu 844 doden geteld maar “men heeft er eigenlijk zo goed als geen zicht op”.

Robin Ramaekers is momenteel in Manado, in het noorden van Sulawesi. Morgen vertrekt hij naar het rampgebied op bijna 1.000 kilometer rijden.