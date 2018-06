Onze man in Kaboel: "Ellende blijft toenemen"

De Afghaanse hoofdstad Kaboel blijft het toneel van extreem geweld, met honderden onschuldige burgerslachtoffers als gevolg. IS, Al Qaida en de Taliban strijden er om de macht, en die strijd wordt beslecht door een opbod aan zelfmoordaanslagen. VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers is in Kaboel.

Kaboel is op dit moment de meest door terreur getroffen stad ter wereld. Iedere week wordt de stad meermaals getroffen door bloedige terreuraanvallen. De mensen leven hier letterlijk op een tijdbom.

Check-points

Nochtans is de politie overal aanwezig. Zo zeer dat het verkeer muurvast zit door de ontelbare checkpoints. Ook onze journalist en cameraman moeten langs deze checkpoints, voor hun veiligheid en om er zeker van te zijn dat ze niets verkeerds te horen krijgen.

"Door de verschillende terreuraanslagen is de ellende in de hoofdstad alsmaar toegenomen. De terreur maakt het onmogelijk om de economie draaiende te houden en de wanhoop drijft wanhopige mensen tot wanhopige daden. Een vicieuze cirkel", aldus Robin Ramaekers.