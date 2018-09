Obama: "McCain maakte van ons betere presidenten"

Ex-president Barack Obama nam afscheid van zijn voormalige tegenstander John McCain met een mooie speech. “President Bush en ik zijn één van de weinige gelukkigen die het tegen John mochten opnemen op het hoogste politieke niveau”, zei Obama. “Hij maakte van ons betere presidenten. Hij maakte de Senaat beter. Hij maakte dit land beter."

Maar in zijn speech was ook plaats voor humor: “Wat is een betere manier om een laatste keer goed te lachen dan George en mij te vragen om mooie dingen over John te zeggen?”

Uithaal naar Trump

Een opvallend moment op de begrafenis: dochter Meghan McCain sneerde naar president Trump tijdens haar toespraak. "Het Amerika van John McCain moest niet opnieuw groot gemaakt worden, Amerika was altijd al groot", zei Meghan McCain, duidelijk verwijzend naar de 'Make Amerika Great Again'-slogan van Trump. De steek naar de huidige president werd onthaald op een luid applaus.

President Trump was niet aanwezig op de begrafenis in Washington, op uitdrukkelijke vraag van John McCain zelf. De twee lagen vaak in de clinch en Trump beledigde McCain meermaals. Ivanka Trump en haar man Jared Kushner waren wel aanwezig op de uitvaartplechtigheid.

Bush: "Zijn vriendschap was grootste cadeau" Ex-presidenten Bill Clinton, George W. Bush en Barack Obama waren wél aanwezig op de begrafenis. De twee laatsten namen er zelfs het woord, dat was de expliciete wens van McCain die het hen maanden geleden al vroeg. Beiden halen met de glimlach herinneringen op.

