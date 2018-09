Obama haalt voor het eerst rechtstreeks uit naar Trump

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama heeft voor het eerst in een toespraak rechtstreeks uitgehaald naar zijn opvolger Donald Trump. Hij deed dat aan een universiteit in Illinois. Obama voert mee campagne voor de Democraten voor de tussentijdse verkiezingen van 6 november. Trump noemde de toespraak van Obama slaapverwekkend.

Barack Obama heeft zich als ex-president meestal onthouden van commentaar op zijn opvolger. Maar tijdens een toespraak voor de tussentijdse verkiezingen van november haalt hij nu wel uit naar Trump en zijn politiek.

"Een politiek van angst en wrok en op zichzelf terugplooien slaat aan en demagogen beloven simpele oplossingen voor ingewikkelde problemen. Maar geen belofte om voor de kleine man te vechten, terwijl ze de rijksten en machtigsten wel bedienen", zegt Obama.

Verkiezingen

Op 6 november worden het hele Huis van Afgevaardigden en één derde van de Senaat opnieuw verkozen. De Democraten van Obama willen de meerderheid heroveren op de Republikeinen. Volgens Obama heeft die laatste partij onder Trump haar eigen kernwaarden overboord gegooid.

"Ze ondermijnen onze bondgenootschappen terwijl ze aanpappen met Rusland. Wat is er met de Republikeinse partij gebeurd? Haar basisprincipe in buitenlandse politiek was de strijd tegen het communisme, en nu pappen ze aan met de voormalige baas van de KGB", sneert Obama.

Trump: "Slaapverwekkend"

President Trump was alleszins niet onder de indruk van de toespraak van zijn voorganger. "Hij zei: wat denk je van de toespraak van president Obama? En ik zei: sorry, ik heb ernaar gekeken, maar ik ben in slaap gevallen. Ik vond hem heel goed, heel goed als slaapmiddel", zegt Trump.

Trump herhaalt zijn refrein dat het onder zijn bewind veel beter gaat dan onder Obama.