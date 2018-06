Noorwegen: vrouw nog steeds in levensgevaar

Een Belgische vrouw van rond de zeventig die gisteren gewond was geraakt bij een ongeluk in Noorwegen, verkeert nog altijd in levensgevaar. De toestand van vier andere slachtoffers is niet meer kritiek. De vijf Belgen zaten in een minibus die frontaal botste met een toeristenbus.

Het busje week van zijn rijvak af en botste frontaal tegen een tourbus. Het ongeval gebeurde rond half drie gisterennamiddag in Stryn, in het westen van Noorwegen. De minibus kwam net uit een tunnel.

Zuid-Koreaanse toeristen

Behalve de chauffeur zaten er vijf Belgische toeristen, van rond de zeventig in de minibus. Vooral een vrouw is er erg aan toe, zegt de politie. In de bus zaten Zuid-Koreaanse toeristen, een aantal van hen raakten lichtgewond.

Oorzaak?

De weg waar het ongeval gebeurde is erg druk, zeker nu het toeristische seizoen volop aan de gang is in de streek. Het is een heel populaire toeristische route. De wegen zijn smal, er zijn tunnels en de toestand van de weg is niet zo goed.

Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Mogelijk werd de bestuurder van de minibus verblind door de zon.

