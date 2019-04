Noorse vissers aangevallen door witte dolfijn met harnas

Noorse vissers hebben aan de grens met Rusland een wel heel bijzondere vondst gedaan. Ze stootten er op een witte dolfijn die een soort van harnas aan had. Het dier benaderde de vissersboot zonder schroom en begon aan touwen en kabels te trekken.

Onderzoekers en marinebiologen konden het harnas uiteindelijk van het dier verwijderen, en lazen tot hun verbazing de inscriptie ‘Eigendom van Sint-Petersburg’. Mogelijk is het dier dan ook ontsnapt uit de Russische militaire basis van Moermansk.

De vissers merkten de witte dolfijn of beloega voor het eerst op in de buurt van het dorp Inga in het uiterste noorden van Noorwegen, niet ver van de Russische grens. “We wilden onze netten uitgooien toen we de dolfijn tussen onze boten zagen zwemmen”, vertelt visser Joar Hesten aan de Noorse zender NRK. “Hij kwam op ons af, en het was pas toen dat we zagen dat hij een soort harnas aan had.”

Het dier bleef de hele tijd de boot volgen en toonde duidelijk weinig angst voor de marinebiologen die ter plaatse kwamen om poolshoogte te nemen. De dolfijn bleef de boten benaderen en hapte naar touwen en kabels om er aan te trekken.

Noorse experts denken nu dat het harnas bedoeld was om er een camera of mogelijk zelfs wapens op te bevestigen en vermoeden dat het dier militair getraind is. De Russische marinebasis van Moermansk ligt niet ver van de andere kant van de grens.

De inscriptie ‘Eigendom van Sint-Petersburg’ lijkt de Noorse theorie alleen maar te bevestigen. “Als de dolfijn uit Rusland komt - en we hebben alle redenen om dat aan te nemen - is hij wellicht niet voor wetenschappelijk onderzoek getraind, maar voor het leger”, zei ook Martin Biuw van het Noorse Instituut voor Marineonderzoek aan NRK.