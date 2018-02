Noord-Korea toont wapens op parade

Morgen beginnen de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea, maar aan de vooravond rolt Noord-Korea nog eens met de spierballen. Hun leger heeft een grote parade gehouden. Die parade gaat elk jaar door, maar normaal gezien op een andere datum. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un zei in een toespraak dat het land zich voorbereidt op een moderne oorlog.

Vandaag trok een grote parade door de hoofdstad Pyongyang met tientallen raketten. Dit jaar zijn er ook twee nieuwe raketten bij, waarvan er één een reidkwijdte heeft van 13.000 kilometer, ver genoeg om de VS te treffen.

Normaal in februari

De parade is de jaarlijkse herdenking van het ontstaan van het leger. Normaal gezien gaat dat pas door in april, maar het is de eerste keer in veertig jaar dat de parade in februari al doorgaat.

Meer dan 200 voertuigen en 13.000 militairen deden mee. In een speech zei de leider Kim Jong Un dat hij zich opmaakt voor een moderne oorlog. “We ontwikkelen innovatieve trainingen en speciale methodes die we kunnen gebruiken in de moderne oorlogsvoering. We bereiden ons voor met intensieve drills, die heel erg lijken op een echte oorlog. In de huidige situatie waarin we onder druk worden gezet door de VS en zijn bondgenoten, zullen we zorgen dat we voortdurend in een opperste staat van gereedheid zijn, en snel tot oorlog kunnen overgaan”, zei de leider van het communistische land.