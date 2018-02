Noord-Korea hielp Syrië met chemische wapens

Noord-Korea heeft materiaal naar Syrië gestuurd dat kan dienen om chemische wapens te maken. Dat blijkt uit een gelekt rapport van de Verenigde Naties. Er is sprake van veertig illegale zendingen tussen 2012 en 2017. Er zouden ook Noord-Koreaanse raketexperts in Syrië gezien zijn.

Afgelopen weekend nog zou het Syrische leger gifgas gebruikt hebben bij een chemische aanval. Nu blijkt dat Syrië jarenlang onderdelen kreeg van Noord-Korea om die wapens te maken. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van experts van de Verenigde Naties.

VN-onderzoekers houden sinds 2010 Noord-Korea in de gaten om te controleren of het regime de opgelegde sancties naleeft. Ze stelden vast dat vanuit Pyongyang zeker veertig illegale zendingen naar Syrië zijn uitgevoerd. Het zou gaan om ballistische raketten, corrosiebestendige kleppen, thermometers en zuurbestendige tegels.

Voorgeschiedenis

“Ik ga geen commentaar geven op het eigenlijke VN-rapport want dat is vertrouwelijk. Maar er is duidelijk een voorgeschiedenis tussen Noord-Korea en Syrië wat betreft tot raketactiviteit, onderdelen voor chemische wapens”, zegt Robert Wood, de Amerikaanse vertegenwoordiger van de Ontwapeningsconferentie. “Dus laat het me hierbij laten, maar we zijn bezorgd over die voorgeschiedenis tussen die twee landen.”

Het Syrische regime ontkent dat het nog chemische wapens heeft en zegt dat het hele arsenaal vernietigd is in 2013 zoals de VN toen gevraagd had.