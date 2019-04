Noodweer in zuiden van VS eist derde jong slachtoffer

In het zuiden van de Verenigde Staten heeft het noodweer nog een derde jong slachtoffer geëist. In West Monroe, in de staat Louisiana, verdronk een 13-jarige tiener in overstromingsgebied. Eerder meldden diverse media al dat in de naburige staat Texas twee kinderen van drie en acht jaar oud het leven lieten nadat een omgewaaide boom op hun voertuig terechtkwam. Ze waren op slag dood. De ouders bleven ongedeerd.

Het noodweer in het zuiden van de VS ging gepaard met wervelstormen en hagelbuien. In Texas raakten daarbij ook tientallen mensen gewond. In Franklin moesten volgens de hulpdiensten tussen de 30 à 40 mensen verzorgd worden. Vijf van hen zijn er erg aan toe. De zwaargewonden werden met helikopters naar het ziekenhuis afgevoerd. De meeste slachtoffers vielen er op de

In het oosten van Texas zorgde het noodweer bovendien voor enorm veel verkeershinder en stroomonderbrekingen. Tal van gebouwen liepen schade op.