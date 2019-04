Nieuwe president Oekraïne kondigt vernieuwingen aan

Na zijn verkiezingsoverwinning heeft de toekomstige Oekraïense president Volodymyr Zelensky vernieuwingen aangekondigd in zijn land. "We gaan nieuwe mensen benoemen", zei de acteur zondagnacht in Kiev. De pro-westerse Zelensky beloofde de machtsstructuren in het land af te breken. Justitie, met het parket-generaal, en het leger, met de generale staf, zouden getroffen worden.

Namen noemde de 41-jarige Zelensky niet. Over concrete personeelskwestie wil hij zich pas later uitlaten. Volgens de voorlopige resultaten van de kiescommissie vanmorgen behaalde Zelensky 73 procent van de stemmen. De aftredende president Petro Porosjenko behaalde amper 25 procent.

De prognoses van zondagavond, onmiddellijk na de sluiting van de kieslokalen, worden daarmee bevestigd. Porosjenko had al in de loop van de avond zijn nederlaag toegegeven.

Zelensky zei ook dat hij als president van Oekraïne eerst zal proberen de Oekraïners vrij te krijgen die in het conflict in het oosten van het land werden gevangengenomen. "We zullen de onderhandelingen voortzetten totdat er een einde komt aan de beschietingen", zei hij