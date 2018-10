Nieuwe eurocrisis op komst? Paul D’Hoore antwoordt

De Italiaanse regering ligt zwaar onder vuur omdat ze vorige week aankondigden de arme Italianen een basisinkomen te geven en mensen eerder met pensioen te laten gaan. Daardoor zal de enorme Italiaanse schuldenberg nog groter worden. De Europese Commissie reageert negatief, en ook de financiële markten zijn nerveus. "Of er een nieuwe eurocrisis op komst is, is nog niet zeker", zegt financieel expert Paul D’Hoore.

Italië wil het begrotingstekort de volgende jaren op 2,4 procent van het bruto binnenlands product houden. De vorige regering ambieerde een veel kleiner begrotingstekort. Bovendien gaat de 2,4 procent in tegen de Europese begrotingsregels.

Rente stijgt

“De financiële markten beginnen zich zorgen te maken”, legt Paul D’Hoore uit. “Ze willen nog lenen aan Italië, maar tegen een hogere vergoeding. Daardoor stijgt de rente.”

Atypische regering

De Italiaanse regering is atypisch samengesteld. “De Vijfsterrenbeweging wil haar programma realiseren, zoals de invoering van een basisinkomen”, zegt D’Hoore. “Maar Lega is anti-Europees. Na de Europese verkiezingen van mei 2019 zal duidelijk worden of die anti-Europese tendens in Italië verdergaat. De crisis kan dan in stroomversnelling geraken.”